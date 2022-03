Se disculpa la mujer que dio manazo a una muchacha en carnaval: “Creo que fue mi accionar como madre, no debí hacer eso”

Escucha esta nota aquí

Carmen Ordóñez, mujer que se hizo viral en redes sociales por gritar y agredir físicamente a una joven que lanzó una piedra al vehículo donde se encontraban menores jugando con chisguetes y globos, aparece pidiendo disculpas ante el anuncio de la Policía de que investigará el caso de oficio.

La mujer fue registrada en video cuando agredió a la muchacha el primer día de Carnaval por la zona del Palacio de Justicia. El pasado martes, Julio César Cossío, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), indicó que se harán las averiguaciones correspondientes para conocer a detalle el caso y que se instruyó iniciar una investigación de oficio.

Este miércoles, la mujer acudió a la Felcc diciendo estar arrepentida y dispuesta a ofrecer disculpas públicas por su accionar. Justifica que su reacción se debió a que la joven que recibió el manazo había tirado una piedra a su movilidad donde se encontraban sus hijos.

“Yo creo que fue mi accionar como madre, no debí hacer eso, yo sé que estuvo mal. La gente solo cuestiona, piensa que eso es de familia (pudiente), yo trabajo todos los días, vengo de una familia humilde”, dijo la mujer.

A la salida de la Felcc, su abogado Carlos Antelo manifestó que su defendida fue citada formalmente para que se presente este martes 8 de febrero por supuestas lesiones graves y leves.

El jurista aseguró que se busca esclarecer la verdad de los hechos.

Afirmó que su clienta actuó como madre y que la joven no es del lugar ni vendía empanadas, como círculo en redes sociales. Dijo que su clienta reaccionó pero que la muchacha en ningún momento fue atacada con globos.

Antelo señaló que hasta el momento no apareció la supuesta víctima, tampoco hay denuncia, ni certificación forense pero su clienta igual se presentó y esperan una investigación objetiva.

"Mi clienta es madre de cinco menores, la camioneta no es de ella, es prestada. Hay daño en la camioneta por la pedrada, pero no estamos pidiendo resarcimiento, solo queremos que se aclare el caso y no se la condene", dijo el abogado Carlos Antelo.

