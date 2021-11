Se disparan los contagios de Covid-19 en Santa Cruz, hay 603 nuevos infectados

Escucha esta nota aquí

Los contagios de Covid-19 se aceleran en el departamento cruceño, al igual que el índice de positividad se eleva al 17%; esta jornada de las 3.827 pruebas procesadas 603 dieron positivas, según el reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Con esta cifra de nuevos infectados ya son 133.849 casos los que se han registrado en lo que va del 2021, según informó Carlos Hurtado, gerente de epidemiologia del Sedes, al decir que esta cifra de contagios es la segunda más alta que se reporta en los últimos cuatro meses.

Los nuevos contagios se distribuyen en 28 municipios, siendo Santa Cruz de la Sierra en que aglutina el 85% (513), seguido por Montero con 15, Warnes 12, Vallegrande 10, Cotoca 9, Camiri y Concepción 5, Porongo 4; La Guardia, Puerto Suarez y San Carlos 3; Comarapa, Fernández Alonso, Cabezas y San Miguel 2; y de a 1 caso respectivamente tienen Boyuibe, Colpa Bélgica, Cuatro Cañadas, El Torno, Saavedra, Mairana, Mineros, Moro Moro, Okinawa, Pailón, Quirusillas, San Julián y Trigal. De estos casos 308 son mujeres y 295 son varones.

De igual manera se reportan 375 personas recuperadas y a pesar de los esfuerzos que se realizan y de las recomendaciones que se dan día a día, hoy se registraron siete óbitos, de acuerdo al reporte.

Del total de fallecidos, cinco no tenían ningún tipo de vacunas contra el virus, lo que demuestra que las personas que no se han vacunado tienen mayor probabilidad de complicarse o fallecer; una situación similar se ve en las terapias intensivas, ya que más del 50% de las que se encuentran es estas áreas no tienen vacunas.



Siguiendo con el plan de vacunación masiva, hoy se aplicaron 11.276 dosis en ciudad y provincias, con las cuales se ha logrado que el 57% de la población cruceña ya haya recibido por lo menos 1 dosis y el 48% ha completado su inmunización.



En la oportunidad, la autoridad del Sedes, pidió a la población continuar con las medidas de autocuidado y acudir a los más de 40 puntos de vacunación que hay en la capital cruceña y a los más de 200 que hay en provincia a recibir la dosis que le corresponda.



