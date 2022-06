Se entrega acusado de golpear a una mujer en un taxi, a la salida de un concierto

Escucha esta nota aquí

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó de la aprehensión de Matthew Merly Middagh, acusado de haber propinado una golpiza a una mujer al querer compartir un taxi, después de un concierto musical, el pasado 18 de junio, en la capital cruceña.

Sin embargo, los padres de Matthew Merly Middagh difundieron un comunicado en el que afirman que éste se presentó de manera voluntaria ante el Ministerio Público y la Policía, en San Ignacio de Velasco. Vea el video:





“Como personas siempre sometidas a la ley, estamos convencidos que esta penosa situación tanto para la afectada como para sus familiares, y también para nuestra familia, llegará a una solución, y para ello nuestro hijo Matthew Merly Middagh se ha puesto a disposición de las autoridades jurisdiccionales”, firman Karen Middagh y Arturo Merly.

El mandamiento de aprehensión fue emitido el pasado lunes 20, tanto para Matthew, como para su hermana Kathryn. La denuncia es en contra de ambos, por los delitos de robo agravado, seguido de lesiones. La mujer declaró que su celular fue hurtado.

La víctima tuvo que ser sometida a una cirugía reconstructiva del rostro, debido a las múltiples fracturas producidas por la golpiza.

La madre, Karen Middagh, en conferencia de prensa con los medios ignacianos, sacó cara por sus hijos e indicó que Matthew actuó en defensa de su hermana. Lamentó que los videos que circularon en redes sociales no cuenten con audio y que no se pueda ver ni escuchar lo que sucedió antes de la agresión. Sin embargo señaló que no justifica lo sucedido, que califica como un "hecho fortuito".







Los hechos

La agresión que la mujer sufrió se registró la madrugada del sábado 18, luego del concierto de un artista mexicano, cuando ella salió a buscar un taxi para retornar a su casa. Según la denuncia, otras cuatro personas (dos mujeres y dos varones) se subieron al mismo vehículo. Por la incomodidad que generaron dentro del auto, la víctima pidió al taxista que bajara a los otros pasajeros, porque estaban discutiendo y ni siquiera los conocía.

El taxi se detuvo y las cuatro personas que viajaban en el asiento trasero bajaron; pero luego empezaron a propinar puñetes a la mujer que estaba sentada al lado del chofer. Las heridas fueron valoradas por un médico, quien le dio 15 días de impedimento. El hecho quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad de un inmueble cercano.

En tanto, el chofer que fue arrestado por la Policía luego de su declaración informativa ante un fiscal, quedó en libertad.





