Se inicia la reunión del COED en Santa Cruz con la mira puesta en la gestión escolar

Con la tarea de definir medidas y emitir recomendaciones ante una visible contención de la cuarta ola de contagios de covid-19 y con el inicio de clases en pleno génesis, poco después de las 14:00 se inició la reunión Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) en Santa Cruz. Las autoridades harán un análisis de la situación epidemiológica que atraviesa la región, donde también fueron invitados los representantes de Educación.

Uno de los primeros en llegar a la cita fueron los representantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).

Tomando en cuenta el retorno a clases escolares y la amenaza latente del virus, el secretario de Salud y Desarrollo Humano, Fernando Pacheco, adelantó que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) planteará que se espere un tiempo prudente para el retorno a las clases semipresenciales y presenciales.

Y es que, a pesar de que Santa Cruz registra un descenso de casos diarios de covid-19, todavía no se tiene el control de la cuarta ola. Por lo tanto, no hay que dejar de aplicar las medidas de bioseguridad y cuidar principalmente a los niños para que no dejen de utilizar los barbijos en lugares de aglomeración.

El 31 de enero se registraron 922 contagios en el departamento cruceño, que se reparten en 28 municipios, según datos del Sedes, lo que refleja en descenso significativo de contagios.

Sin embargo, de acuerdo a datos epidemiológicos, dentro de tres o cuatro semanas recién se puede entrar en una meseta que permita tener el control de la enfermedad y bajar las infecciones a menos de 500 por día.

Pese al anuncio de Pacheco, hay colegios en la capital cruceña, al igual que en las provincias, que ya se adelantaron y convocaron a sus estudiantes para pasar clases en la modalidad presencial.

