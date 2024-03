Se intentó abrogar la ley que declaraba el Mutualista como bien municipal cuando ni siquiera había disputa legal

Este intento se hizo cuando la familia Crapuzzi no había iniciado el amparo constitucional.

Consultado, Vidaurre aseguró que fue una “metida de pata”. Según él, quien solicitó que se trate este proyecto de ley fue el legislador Juan Carlos Medrano, que en ese momento no estaba en la oficina.

“Había que entregar porque ya había fecha de expiración para meterlo, pero lo firmé yo en lugar de Medrano, confiando en su criterio; después nos dimos cuenta de que era una jugada mal hecha. Esa es la realidad, no pensé que iba a fallarnos de esa manera. Esa es la realidad”, dijo Vidaurre.

Según Vidaurre, en ese momento confiaba en que Medrano no iba a fallarles. "Me solicitó que firme y así lo hice", agregó, pero aclaró que el acto de abrogación de la ley no devuelve la propiedad.