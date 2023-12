Se levantan los bloqueos, las carreteras del departamento están expeditas

Ante esta situación el alcalde de Cuatro Cañadas y las autoridades de esa localidad, participaron de la reunión donde también estuvieron presentes los dueños de las parcelas que están dentro de la mancha urbana y representantes de la Asociación de Inquilinos, según informó el corresponsal Néstor Lovera.



En la reunión los dueños de las parcelas coincidieron y mostraron su predisponibilidad para urbanizar sus parcelas y así ampliar la mancha urbana, pero de manera gradual.



Fue así que se plantearon los siguientes puntos para los bloqueadores: el precio de lotes al contado en la urbanización Divisacruz sería de $us 5.000 y a $us 6.500, a siete años plazo. También se propuso iniciar los trámites de urbanización en la parcela 15 colindante con el barrio Villa Nueva. Para lo cual el municipio coadyuvará en el proceso, a lo cual se planteó realizar un cronograma de trabajo.



Sin embargo, se tiene lotes disponibles a precios accesibles en la Urbanización Ciudad Tropical que está ubicada en la comunidad Puerto Rico a un precio referencial de $us 3.000 a 3.500.