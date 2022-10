Se levantó el bloqueo en Mora, hay cuarto intermedio hasta el lunes

“Tenemos tres puntos para abrir el diálogo: tierra y territorio, sequía y hambruna y la estructura orgánica de la APG (Asociación del Pueblo Guaraní) porque el hermano presidente (Lucho Arce) ha entregado títulos a un hermano Mamani que no es del lugar, no es guaraní. Se ha elegido un nuevo capitán guaraní y no le quieren entregar los títulos, el INRA se está parcializando”, afirmó Flores.