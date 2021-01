Se pasa al bando opositor y pierde su cargo en la Alcaldía de San Matías

Escucha esta nota aquí

Por Juan Pablo Cahuana, corresponsal

Melvi Surubí, candidata a concejal por Demócratas, fue destituida y reemplazada inmediatamente de su cargo en la Alcaldía de San Matías, sin previo aviso ni memorándum de despido.



Este martes, Melvi llegó a su fuente laboral de limpieza en la terminal de Buses de San Matías, actividad que ejerce desde varios años y grande fue su sorpresa cuando vio a otra funcionaria municipal realizando la limpieza. Inmediatamente se constituyó en la Alcaldía Municipal para saber qué pasaba.

La jefa de Recursos Humanos le exigió su renuncia por ser candidata a concejala por Demócratas, partido contrario al del alcalde Fabio López.



Melvi tiene a su cargo cuatro niños menores de edad y es madre soltera. Para sumar al sueldo que ganaba en la Alcaldía también trabaja como mototaxista.



"Necesito el trabajo, tengo gastos en mi hogar más aún ahora con la pandemia. El sueldo de Bs 1700 que ganaba en la Alcaldía me ayudaba de mucho, no es justo que se fijen en mí solo por ser mujer sola", dijo Melvi con lágrimas en los ojos.



Consultado sobre el tema el administrador de la Terminal de buses, Honorio Amaral, dijo no tener conocimiento del caso y, en su opinión, Melvi debe seguir en su fuente laboral porque "es una mujer dedicada en su trabajo".



El candidato a la Alcaldía Municipal por Demócratas, Alcides Villagómez, lamentó el accionar de Recursos Humanos de la comuna de San Matías. "Hemos visto en Melvi una verdadera imagen de la mujer matieña, trabajadora y que siempre busca mejores días para su familia", expresó.



Fabio López, alcalde y candidato a asambleísta por SOL y aliado de Santa Cruz Para Todos en San Matías, dijo que desconoce la determinación de sus directores e inmediatos colaboradores.

A su vez, la Secretaría Municipal explicó que el alejamiento de Melvi Surubí se debe a la conclusión de los contratos de trabajo, por lo que descartó que el despido hubiera sido en represalia a una decisión de la funcionaria de incursionar en la política.