Se priorizará el estado de salud de la menor abandonada en un micro antes que la prueba de ADN, dice Jhonny

Antes de que se le tome la muestra de ADN para determinar si se trata de la pequeña Daylín, que fue raptaba en la víspera de la Noche Buena de 2021, la bebé que fue abandonada este miércoles (9 de marzo) en un microbús de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, será valorada por médicos para determinar el estado de salud en que se encuentra.

Esta posición fue adoptada por el alcalde de la capital cruceña Jhonny Fernández, quien la mañana de este jueves se trasladó a un hogar de niños, adonde fue llevada Isita Dailín.

Las declaraciones del burgomaestre de priorizar el bienestar de la bebé se dan un día después de que el comandante nacional de la Policía, Jhonny Aguilera, anunciara que se procederá con la toma de ADN y también un día después de que la secretaria municipal de Desarrollo Humano, Teresa Góngora, admitiera en el programa televisivo 'Que No Me Pierda' que la Defensoría de la Niñez no brindó atención oportuna a la criatura.

“Una vez conozcamos los informes de laboratorio, vamos a ver qué resultados se dan y qué más necesita la niña en su tratamiento médico del que la Alcaldía se hará cargo en un 100% (…). Primero es su salud, después ya veremos si es necesario hacer un ADN, se verá, pero todo se hará en función a los pasos que manda la ley del menor”, sostuvo Fernández en rueda de prensa.



"Cuídenmelo, por favor, a mi bebé"



El abandono de una bebé en un microbús de la línea 68 ha conmovido a Santa Cruz. La persona que la dejó allí incluyó una nota escrita a mano: "Cuídenmelo, por favor, a mi bebé. Que Dios los bendiga. Te amo mucho Isíta Dailín".

La similitud en uno de los nombres con el de Daylín, la pequeña raptada el 23 de diciembre de 2021 en La Paz, es la razón por la que se pretende realizar una prueba de ADN, según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.



Este dato ha dado esperanza a los padres de Daylín, que anhelan con poder abrazar a su pequeña y poner fin a su calvario. El alcalde Jhonny Fernandez indicó que se recibirá a los padres de la bebé secuestrada, que ya se están trasladando de La Paz hasta la capital cruceña, como parte del proceso de identificación que se inició por los investigadores del caso.

Mientras tanto, Dailín permanecerá bajo los cuidados del hogar de niños, donde recibe el tratamiento médico respectivo.