Se suspende la audiencia de Calvo y este agradece a los vecinos que llegaron a la Fiscalía para brindarle apoyo

Escucha esta nota aquí

En medio de gritos de apoyo y respaldo de colectivos ciudadanos, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, salió la tarde de este lunes de las oficinas del Ministerio Público en Santa Cruz sin haber prestado su declaración en calidad de investigado por las denuncias formuladas en su contra por representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La audiencia del cívico fue suspendida debido a que la fiscal asignada al caso, Marcela Eliana Terceros, no acudió debido a que está con baja medica. Fueron pocos minutos los que Calvo estuvo dentro de la Fiscalía y al salir expresó su apoyo a las personas que acudieron para brindarle su apoyo. La audiencia será reprogramada, pero aún se desconoce la fecha.



"Agradecer al pueblo, aquí no se dan tickets, ni se paga, ni se obliga a nadie a asistir. Es el pueblo que asiste de corazón y muestra que se realizó una lucha del pueblo boliviano que estaba unido y defendía su libertad y democracia", expresó Calvo, en referencia al paro nacional multisectorial que se impulsó en días pasados.

El líder cívico dijo que presentará los respaldos legales correspondientes para exponer que existe una persecución en su contra, en medio del apoyo que recibió de los presentes.

Hasta el lugar también llegaron los parlamentarios cruceños de oposición y señalaron que el masismo intenta repetir los hechos de persecución de 2008.





Calvo acudió en calidad de investigado y debe responder por la denuncia de ganar sueldo sin asistir a la Caja Petrolera de Salud para la prestación de sus servicios.

Citado para declarar en La Paz

Mientras tanto y de manera extraoficial, también salió a la luz una nueva notificación para que el dirigente cívico se presente en la Fiscalía de La Paz este martes 30 de noviembre a horas 11:00.

En dicha notificación se apuntan los supuestos delitos de instigación pública a delinquir, sedición, conspiración y atentado contra la libertad de trabajo, algunas acusaciones que habían emergido desde el masismo durante los días de paro multisectorial.

"No vamos a ser cómplices de una justicia que quiere llevarlo a La Paz, vamos a dejar a decisión del presidente Calvo, pero no podemos someternos a una justicia corrupta y manejada por el poder corrupto", sostuvo el abogado de Calvo, Jorge Valda, quien sostuvo que no hay un conocimiento sobre tal citación.

Lea también Santa Cruz Colectivos ciudadanos expresan apoyo a Rómulo Calvo en la Fiscalía (+VIDEO) El presidente del Comité pro Santa Cruz llegó minutos antes de las 14:00 para declarar en calidad de investigado por una denuncia de un diputado masista