Secretario Municipal de Salud sobre operativo en boliches: "Anoche vimos un descontrol de la población"

El secretario de Salud del municipio cruceño, Roberto Vargas, informó este sábado que la noche del viernes se hizo un rastrillaje en 10 locales, en diferentes puntos de la ciudad. "Se notificó a cuatro, se clausuró otros cuatro y solo dos fueron certificados como establecimientos seguros", explicó Vargas. Estos locales visitados estaban en la zona norte, el recorrido se inició en la avenida Alemana y terminó en Equipetrol.

Vargas también lamentó la actitud tomada por muchas personas en la jornada pasada, que convirtieron el centro de la ciudad y sus alrededores en una fiesta. "Anoche vimos un descontrol de la población, en especial en edades jóvenes, ya que pese a que hay normas y restricciones no las cumplían". Vargas agregó que los dueños los locales que fueron clausurados, permitían el aforo mayor al establecido, no contaban con sus protectores de bioseguridad y se habían excedido en el aforo permitido.

Vargas dijo que si la población continúa comportándose así, volver a la ley seca es una posibilidad. "Nosotros vamos a seguir con los mismos controles porque hemos visto un ascenso de los casos en esta semana. Si este descontrol sigue así nos va a obligar a tomar otro tipo de medidas más drásticas, que es algo que las autoridades no queremos".

El secretario de Salud le pide el apoyo a la población y a los dueños de los locales para proteger a todos del covid. "La vacuna no es más que una medida de prevención y no significa que no nos podemos contagiar", expuso Vargas.

Las medidas del COED para la ciudad son: restricciones en la circulación de vehículos a partir de las 24:00. Locales abiertos con un 70% de su capacidad y locales cerrados con el 50% del aforo.

Vargas dijo que solo se pudo acudir a 10 locales porque el trabajo de control toma mucho tiempo, y lo realizaron desde tempranas hora de la noche hasta la 01:00. Esta noche continuarán con esta labor. También harán este trabajo en rockolas y en restaurantes.

