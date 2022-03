Sector productivo no acatará el paro cívico de este viernes

Escucha esta nota aquí

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Oscar Mario Justiniano, al ser consultado sobre si acatará el paro cívico convocado por el Comité Pro Santa Cruz para este día viernes 4 de marzo, aclaró que no acatarán la medida porque deben garantizar la alimentación de los bolivianos.

“El sector productivo no puede parar sus actividades diarias porque los animales no pueden dejar de comer, las plantas no pueden dejar de crecer”, dijo Justiniano.

Afirmó que su sector no paró de trabajar ni en la crisis sanitaria por Covid-19 y es imposible que paren por la coyuntura actual debido a que tienen una política económica de carácter diario, además de la responsabilidad de abastecer con la alimentación a las familias bolivianas.

“Producimos más del 75% de los alimentos en Bolivia y eso se produce todos los días”, agregó.