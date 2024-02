Sector salud acata paro contra jubilación forzosa

El sector salud cumple el segundo día de paro en contra de la jubilación obligatoria y los pacientes sufren por la falta de atención en los hospitales.



Entre el miércoles y el jueves acatan un paro de 48 horas en rechazo al proyecto de Ley 035, porque consideran que mediante esa iniciativa se busca “forzar” la jubilación a los 65 años de edad.



Sin embargo, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, manifiesta que “hay bastante desinformación” de este proyecto de ley y aclaró que no se obligará a la jubilación.



“Este proyecto no establece la jubilación forzosa u obligatoria, la jubilación es un derecho constitucional, así como el derecho al trabajo. De ninguna forma un derecho se puede contraponer con otro”, dijo.



La autoridad gubernamental reiteró que este proyecto de ley lo que busca, fundamentalmente, es incrementar las pensiones de los jubilados hasta en mil bolivianos y “preservar la salud de los trabajadores arriba de los 65 años”.



“Entonces, desmentimos que la jubilación sea obligatoria o forzosa. El proyecto de ley tiene una disposición adicional única que, básicamente, dice que un trabajador, a los 65 años de edad, tiene derecho de acceder a un examen médico de tal forma que esa persona sea consciente de su estado de salud”, indicó.



Agregó que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año hay más de dos millones de trabajadores que fallecen por enfermedades y, en ese sentido, “lo que se está buscando es preservar la vida y la salud” de los trabajadores.



Sobre la medida



Mientras tanto, el paro se cumple en los tres niveles a escala nacional, con la suspensión de la atención en consulta externa y de especialidades. Solo se mantiene la atención en el servicio de emergencias.



Ruth Aguilera, representante de Fesirmes, explicó que el paro busca frenar una ley que consideran “injusta” y que afectará a todos los trabajadores del país. “No se trata de una medida de presión solo para el sector salud, es para todos”, dijo Aguilera en entrevista con EL DEBER Radio.



“Nos quieren obligar a jubilarnos a los 65 años, cuando muchos de nosotros aún podemos trabajar y aportar a la sociedad”, sostuvo.



Los pacientes que se acercaron a los centros hospitalarios este miércoles se encontraron con las puertas cerradas y con algunas filas en el área de emergencias. Algunos manifestaron su comprensión por la protesta, mientras que otros expresaron su malestar por los inconvenientes que genera la suspensión de la atención.



“Entiendo que los médicos protesten por sus derechos, pero yo tengo una cita médica importante que no puedo reprogramar. No es justo que tengamos que pagar las consecuencias”, dijo una paciente que buscaba atención en el hospital San Juan de Dios.



Por su lado, Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico departamental, criticó que el proyecto de ley exima de la “jubilación forzada” a los políticos. “A ellos no se les va a hacer absolutamente nada. Es una ley discriminatoria que solo busca perjudicar a los trabajadores”, lamentó.