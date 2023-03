Sector salud se reúne con el vicegobernador y éste reconoce las falencias: "el crecimiento de la población no está acompañado del presupuesto anual"

El vicegobernador Mario Aguilera se reunió con representantes del sector salud para conocer sus demandas y acordar una agenda que permita solucionar esta problemática con los tres niveles de gobierno. Para la segunda autoridad del departamento, el problema radica en que Santa Cruz tiene un crecimiento población del 3,3% que no está en relación con el presupuesto, que en realidad va en decrecimiento.



La reunión que tuvo lugar en el hospital Japonés, inició con la exposición de los trabajadores en salud, seguida de los médicos, quienes detallaron las carencias que se tienen en infraestructura, equipamiento y sobre todo, recursos humanos para atender a los pacientes que llegan hasta los nosocomios, no solo de la ciudad y las provincias, sino también desde otros departamentos del país.



“Una emergencia nos tiene sentados en esta mesa, que seguramente no terminará cuando desaparezca el dengue porque algo más aparecerá. Tenemos una población altamente creciente, prácticamente 3.3% anual, pero además tenemos un decrecimiento de nuestro presupuesto. La única oportunidad que tenemos es construir una planificación justa, viable y ejecutable entre los tres niveles de gobierno”, expresó Aguilera.



Tras concluidas las intervenciones, la segunda autoridad del departamento informó que resultado de este encuentro se realizará un diagnóstico, "real, claro y transparente del sistema de salud" para planificar y trabajar optimizando los recursos existentes y buscar nuevos fondos o recursos aplicables para la salud.



“Mi compromiso es hacer un diagnóstico entre todo el sector salud del departamento de Santa Cruz con el ejecutivo de la Gobernación, la Asamblea, y la invitación a todos los municipios para que sean parte de la construcción de propuestas que debe ser socializada con el resto del país, pues aquí no solo se atienden cruceños, sino personas del resto de Bolivia”, concluyó.​

