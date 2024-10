Sector salud suspende paro de 48 horas anunciado para esta semana

La medida, impulsada por la Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), busca que las autoridades municipales atiendan sus demandas de insumos médicos y medicamentos, además de denunciar despidos injustificados en el sector.



"Exigimos que se escuchen nuestras demandas, ya tuvimos un paro de 24 horas el pasado 26 de septiembre, sin ninguna respuesta concreta", afirmó Rocío Rivero, secretaria general de Fesirmes. Asimismo, advirtió que no descartan otras movilizaciones, si no obtienen respuestas favorables.



"No quisiéramos llegar a estos extremos, pero no tenemos otra opción. Hemos enviado ya una cuarta carta al alcalde (Jhonny Fernández) para poder sostener una reunión, y que atienda los problemas que tenemos en salud. Queremos que escuche y que se atiendan todos los problemas que hemos mostrado públicamente en todos nuestros hospitales", sostuvo.