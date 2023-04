Sectores alistan marcha en contra del 'paquetazo' de leyes en la capital cruceña

“Lo ideal, cuando una propuesta tiene resistencia civil, es retirarla . Hacer una evaluación y no volver a proponer algo que el pueblo no está dispuesto a aceptar”, señaló Mario Aguilera, vicegobernador de Santa Cruz, e indicó que este ‘paquetazo’ coarta las libertades.

“Ustedes son nuestros funcionarios públicos. Ustedes dependen de nosotros, no nosotros (la población), de ustedes. Deberían tener contento al pueblo y esto no es un pueblo contento. Un pueblo contento no sale a las calles, como vamos a salir el día de mañana (martes). Entonces, señores gobernantes, por favor: gobiernen con la cabeza, no con los intereses personales; gobiernen para un pueblo, no para un partido político”.