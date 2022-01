Sectores están a favor de la liberación de las restricciones, mientras los médicos piden paciencia: "no es el momento"

Escucha esta nota aquí

Sectores como el gastronómico, transporte, comercio y entretenimiento se muestran a favor del levantamiento de las restricciones por el Covid-19 en Santa Cruz, como había referido el alcalde, Jhonny Fernández, el viernes 29. El argumento es el económico pues, en mayor o menor medida, estos sectores se han visto afectados por la pandemia. Sin embargo, el criterio médico es distinto: no es el tiempo de levantar las restricciones porque el coronavirus aún no está controlado. El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) está reunido y en breve dará a conocer las nuevas determinaciones, mismas a las que ya tuvo acceso EL DEBER, y que levantan la restricción de circulación, aunque impone horario de funcionamiento de negocios.

Para el sector gastronómico, las restricciones de horario son las que más han incidido en sus negocios, Fernando Medina, presidente de la Cámara Gastronómica, explica que ellos necesitan al menos dos horas para cerrar sus locales, limpiar y que su personal llegue a casa. A su juicio el delivery o servicio de reparto no reemplaza a la experiencia del consumo en un restaurante, por lo que tampoco ha sido un incremento significativo en sus ingresos.

Medina afirma que es necesario seguir avanzando porque la economía de su sector ya no aguanta; llevan dos años de deudas.

Los transportistas coinciden en que el horario restringido los ha perjudicado. Mario Guerrero, representante del sector, señala que ellos han pedido al municipio que se levanten esas medidas porque no les permiten trabajar jornadas completas, siendo que otros sectores ya están con actividades laborales. La economía no aguanta, dice.

Las restricciones de horario también han afectado a los comerciantes, que tienen diferentes tiempos de actividad, no solo la venta al público. Édgar Álvarez, ejecutivo departamental de los gremialistas, cuenta que en reiteradas ocasiones han pedido que se levanten estas medidas porque el perjuicio es grande y les ha afectado considerablemente, aunque no han cuantificado las pérdidas. Indica que sectores que venden cena o coca, son los más dañados, y por, supuesto los comerciantes minoristas que deben abastecerse en horarios de la madrugada, como los verduleros.

Juan Carlos Nina, de la Asociación de Propietarios que Expenden Bebidas Alcohólicas, manifestó que su sector es uno de los más castigados por la pandemia. Sus pérdidas son de entre el 60 y 70% . Esperan que se retiren las restricciones y puedan atender en el horario prepandemia: de 19:00 a 3:00. Nina menciona que la informalidad en su sector es grande y que aquellos locales que no cumplen medidas de bioseguridad hacen quedar mal a todos, tanto que su sector se “ha sido criminalizado”. Lamentó que el Municipio no consensúe con todos los trabajadores, pues cree que debe haber mesas de trabajo para que exista un trabajo conjunto.

La opinión del Consejo Departamental de Salud es que no deben levantarse las restricciones. Así lo hizo conocer Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico, quien indica que aún Santa Cruz no está en una desescalada franca, puesto que cada día se reportan más de mil casos; los hospitales siguen llenos y el proceso de infección continúa.

El médico manifiesta que aún no hay control de la enfermedad y que estas restricciones han dado resultados. Evitar aglomeraciones y restringir el horario son una forma de evitar un repunte de la cuarta ola, en su opinión.

“En algún momento tenemos que liberar las restricciones y reactivar la economía, pero no en este momento”, señala Anzoátegui, quien apunta a volver a la ‘normalidad’ con buena salud; recuerda que el Covid-19 deja secuelas a quienes lo padecen y que, una reactivación económica con la población enferma no va a ser lo que se espera.

El presidente del Colegio Médico confía en que las autoridades municipales sean consecuentes con sus determinaciones. Pide paciencia a la población, porque este retornar a la normalidad no debe ser a costa de la salud, que ha costado tanto.

El galeno también se refirió a Carnaval, espera que la población tome consciencia y se pregunte si, en el caso de celebrarse, serán suficientes los controles, si se verificará el cumplimiento de medidas de bioseguridad, aforo y demás. “Cuidado que sea el inicio de la quinta ola, o el repunte de la cuarta ola”, sentencia.

Por su parte, Fernando Pacheco, secretario departamental de Desarrollo Humano, indicó, en entrevista con Unitel, que para retornar a una normalidad se debe ir poco a poco, progresivamente, con seriedad y responsabilidad; señaló que su objetivo también es la reactivación económica

“Aún no estamos en control de la enfermedad. Recién han pasados dos semanas con un índice de crecimiento por debajo de 1”, manifestó.

Por su parte, Roberto Vargas, secretario municipal de Salud, también se refirió al tema, después de la conferencia de prensa en la que dio el reporte epidemiológico semanal; señaló que es necesario ser responsables con el Covid-19 y aprender a convivir con él. Además, indicó que presentará el análisis epidemiológico al COEM para la toma de nuevas medidas.

Si bien la vacunación es importante para lograr la inmunidad de rebaño, que será un paliativo para la curva epidemiológica, no significa que no habrá más contagios; como explica Anzoátegui, la vacuna no evita que se contraiga la enfermedad, pero sí que el paciente llegue al hospital. A su juicio, llegar al 70% de inmunización permitirá tomar otras medidas.

Compromisos

Los sectores manifestaron su compromiso con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, y la necesidad de que la población las cumpla. Por ejemplo, Guerrero pide a los pasajeros del transporte público que evite comer dentro de sus unidades, para prevenir contagios. Asegura que seguirán controlando que los choferes usen el barbijo, tengan alcohol para desinfección y mamparas de separación de los pasajeros.

Afirmó que el 50% de sus asociados tienen el esquema completo de inmunización y pidió a las autoridades que redoblen esfuerzos en la promoción de las vacunas contra el covid-19, sobre todo en campañas a favor de las vacunas, porque en redes sociales existe mucha información en contra que está perjudicando el avance de la inmunización. Asimismo pidió que haya más lugares donde vacunarse, con horarios a los que los transportistas puedan acceder.

En ese sentido, Álvarez aplaudió la iniciativa de los puntos móviles de vacunación que han llegado a los mercados de la ciudad; la considera una buena opción, porque muchos comerciantes no han podido ir a inmunizarse por falta de tiempo, o por otras razones, que se han salvado a la hora de tener un punto de vacunación en su lugar de venta. “Es hora de que la vacuna vaya a buscar a la gente”, señaló.

Explicó que los comerciantes que trabajan dentro de los mercados están vacunados en 90%; sin embargo, aquellos que son ambulantes o feriantes, no llegan a ese porcentaje. El dirigente también se comprometió a hacer respetar el uso de barbijo y otras medidas de bioseguridad.

Álvarez señaló que en el sector gastronómico están atendiendo con el aforo al 50%, que lo ideal es atender al 70% de la capacidad, para recuperarse de las pérdidas, pues en los 10 días de restricción de circulación hasta las 20:00 horas, en enero, los locales que trabajan en la noche perdieron el 50% de los ingresos de mes. Para ellos, que les permitan trabajar hasta la 1:00 sería lo mejor, pues tendrían la posibilidad de que sus trabajadores lleguen a sus casas hasta las 3:00. Indicó que cumplen con las medidas de bioseguridad.

En el caso de los bares y boliches, Nina ve necesario pensar en el bien común y de tomar consciencia, por ejemplo con el aforo, que debe ser el reglamentado del 50%, y que los propietarios de locales deben respetarlo, lo mismo que el Municipio controlarlo y, lo que es mejor, fiscalizar el cumplimiento de las determinaciones a las que se lleguen en el COEM, en todos los sectores.

Lamentó que en su rubro existan restaurantes que operen bajo la figura del ‘restobar’, es decir que funcionen como restaurante en un horario y, como bar, en otro, siendo que esa figura, a decir de Nina, no existe. O que otros locales atiendan no solo con más gente de la permitida por lo determinado por el COEM, sino con más de la capacidad que tiene.

Nina pide que la ley sea pareja para todos, y que su sector pueda volver a trabajar, puesto que desde que inicio la pandemia, el 60% de sus asociados ha tenido que cerrar sus negocios. Los más afectados fueron los boliches o bares que funcionaban en locales alquilados que, en muchos casos han sido despojados de sus mobiliarios y equipos por los propietarios de los locales, ante la falta de pago.