Secuestradores exigen $us 100 mil por la liberación del niño de 12 años en Ivirgarzama

La familia del Luis A.A., el niño de 12 años que fue secuestrado el martes en la puerta de su casa en la localidad de Ivirgarzama, en el Trópico de Cochabamba, denunció este miércoles que los captores les exigieron más de $us 100 mil para su liberación.



De acuerdo con la familia del menor, los secuestradores se pusieron en contacto con ellos en las últimas horas para demandar una suma de $us 120 mil como condición para soltar al niño. Sin embargo, después de sostener una conversación, lograron negociar y reducir la cifra a $us 100 mil.



La Policía aún no ha confirmado ni comunicado esta información; no obstante, se ha dispuesto el despliegue de un contingente para llevar a cabo operativos y búsquedas en diversas áreas de este municipio con el objetivo de dar con el paradero del menor y sus supuestos secuestradores.



Antecedentes