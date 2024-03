Secuestran a taxista en Brasil, lo traen a Bolivia y lo obligan a vender su vehículo

Según el testimonio que la víctima dio a la Policía, la pistola se la pusieron en la espalda , un cuchillo en el cuello y el otro en el abdomen. Luego le dijeron que no ponga resistencia y que conduzca hasta Bolivia si quería seguir con vida.

El taxista relata que llegaron al municipio de Puerto Quijarro, de Bolivia, pasadas las 02:00 del domingo y que en el trayecto los secuestradores le pidieron hacer una parada para ofrecer el vehículo, pero la venta no se concretó. Fue en este ínterin, que la víctima se puso mal de salud y tuvo hasta ganas de vomitar, por lo que fue llevado a una vivienda, donde otras personas alquilaban.

La víctima ingresó a uno de los cuartos en alquiler, donde solo había una cama y dos de sus secuestradores lo vigilaron para que no intente huir. En su declaración, el taxista señala que vio algunas personas que residían en el lugar, pero que no hicieron nada para ayudarlo porque, al parecer, no se percataron del secuestro.