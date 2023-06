Secuestran archivos de las cámaras, listas de estudiantes y citan a profesores para esclarecer supuesta violación en un colegio cruceño

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) junto a una comisión de fiscales inspeccionaron este mediodía las instalaciones de un colegio particular de renombre, ubicado en la capital cruceña, y secuestraron los archivos de las cámaras de vigilancia, listas de estudiantes y citaron a los maestros con la finalidad de esclarecer la supuesta violación de un niño de 12 años, así lo dio a conocer la Fiscalía.

La Felcv secuestró las imágenes de las cámaras del colegio/Foto:Juan Carlos Torrejón

​“El día de hoy se ha logrado secuestrar los DVR (grabador de video digital) de las cámaras y el listado (de estudiantes), no nos olvidemos que esta es una unidad educativa muy grande, en donde son muchos alumnos, entonces este caso tiene que llevarnos a esclarecer cuáles, quiénes y cuántos (acusados) y eso es lo que estamos haciendo”, informó la fiscal Yovana Castro.

“Todos eran altos, flacos, estaban con máscaras blancas en sus rostros, no eran barbijos, eran máscaras. A uno logré reconocer”, dijo la víctima en su relato. Además, contó que incluso utilizaron objetos para hacerle daño en sus partes íntimas.

En su testimonio también reveló que al menos 17 veces lo obligaron a mirar pornografía y que lo amenazaban con quitarle su celular o agredirlo para que no denuncie. “Yo a veces quedaba paralizado porque me amenazaban para que no diga nada”, dijo la víctima.