Sedes alista la logística para vacunar 503.659 mayores de 30 años mientras espera la autorización del Ministerio de Salud

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz ya envió una carta al Ministerio de Salud y Deportes solicitando la autorización para empezar a vacunar al grupo etario de mayores de 30 años, que lo conforman 503.659 personas, y espera su aprobación mientras planifica la logística para continuar con la inmunización masiva.

El director del Sedes, Erwin Viruez, informó existe una resolución ministerial que autoriza la vacunación a mayores de 18 años, pero explica que los Sedes deben liberar los grupos etarios dependiendo del grado de riesgo que exista en los departamentos.

“Está vigente (la resolución) y de acuerdo a la interpretación legal, se podría ampliar la vacunación a mayores de 30 años sin meternos en problemas (con el Ministerio de Salud), pero aún lo estamos analizando, porque nosotros nos manejamos en base a las leyes, decretos y resoluciones”, detalló a EL DEBER.

Viruez dijo que intentó ampliar la vacunación para beneficiar a los policías y a los bomberos forestales, por considerar que se encuentran en la primera línea de contención, pero el ministro de Salud, Jeyson Auza, no lo autorizó.

“Hoy recibí una nota del ministro que me dice que esos grupos (policías y bomberos) se atengan al plan estratégico de mayores de 40 años. Entonces esa resolución ministerial por un lado me abre y por otra me cierra la ampliación de grupos etarios, por eso envíe una nueva carta al ministro (Auza), para saber si ese instructivo sigue vigente y autorizar de manera independiente la inmunización a mayores de 30 años”, explicó la autoridad de Salud.

El Sedes tiene como argumento la base epidemiológica que demuestra que el grupo de 30 a 39 años, que lo conforman 503.659 personas en Santa Cruz, es el más afectado por los contagios en esta tercera ola. Es así, que, junto al personal de salud, están planificando la inmunización a este grupo.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, quien también participó en la reunión del Sedes para la ampliación de la vacunación, comentó que se debería in abriendo los grupos etarios de manera escalonada, debido a la poca afluencia de mayores de 40 años en los puntos de inmunización.

“Se está realizando un estudio para empezar a abrir los diferentes grupos etarios, porque si bien el Sedes tiene la autorización de vacunar hasta los mayores de 18 años, no puede hacerlo de manera directa sin un previo análisis, porque esto podría generar aglomeración y que las vacunas se acaben en un día”, indicó Anzoátegui.

El representante de los profesionales de salud pidió al Gobierno acelerar el proceso de compra de dosis, para evitar el desabastecimiento en los nueve departamentos, y lograr que la inmunización se realice de manera constante, sin los parones que se han registrado debido a la escasez de dosis.

“El Sedes de Santa Cruz tiene la capacidad para vacunar de 15 mil a 18 mil personas por día, pero no existen dosis suficientes, por eso el Ministerio de Salud debe encargarse de abastecer a todos los departamentos de manera eficiente”, indicó.

