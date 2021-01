Sedes de Santa Cruz distribuye 51.500 pruebas de antígeno nasal para detectar Covid-19

Escucha esta nota aquí

Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, informó este sábado que, luego de haber emitido la información de la situación actual epidemiológica en el COED, la institución está distribuyendo las 51.00 pruebas de antígenos que les entregaron personeros del Gobierno esta semana.

El titular del Sedes también informó que en los próximos días recibirán más pruebas hasta totalizar las 206.000 que el Gobierno nacional se comprometió a entregar a Santa Cruz.

“Las pruebas rápidas (de coronavirus) no podrán ser utilizadas si es que los Gobiernos Municipales no implementan, como lo hemos pedido hace más de un mes y medio, los puntos de muestra, que implican recursos humanos, insumos y lugares para hacer al muestreo”, dijo Ríos, a tiempo de manifestar que no puede ser que se le pida a la población que acuda a los centros de salud, cuando estos no tienen las condiciones (personal, medicamento, entre otras cosas) para atenderla.

Además, Ríos insistió en la necesidad de reabrir de forma inmediata los Centros de Recuperación o Aislamiento. Señaló que la falta de atención en el los centros de salud del primer nivel, administrado por las Alcaldías, está provocando el colapso de los nosocomios de tercer nivel.

La Gobernación de Santa Cruz está contratando 699 profesionales de la salud para habilitar las terapias intensivas que existen en los nosocomios de tercer nivel, a pesar de que el Ministerio de Economía no les ha habilitado el uso de recursos, anunció Ríos.