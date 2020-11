Sedes reclama 10.400 ítems de salud para mejorar la atención en hospitales

Escucha esta nota aquí

Largas filas, personas que tienen que pasar la noche en la calle a la espera de una ficha o esperar varios días para acceder a una atención médica especializada, un problema latente que se ve en distintos centros de salud de Santa Cruz. Ven que estas fallas, donde la demanda de ítems supera a la oferta, recae en la falta de personal de salud.

Desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, el director Marcelo Ríos dijo que hay una vieja deuda con este departamento, pues, de acuerdo a su capacidad instalada (infraestructura y equipamientos), el sistema de salud requiere de al menos 10.400 ítems para hacer frente a esta situación que genera malestar e incomodidad entre las personas que esperan ser atendidas por un médico especialista o que piden un análisis de laboratorio.

Para Ríos, este es un problema estructural. Reiteró que las autoridades locales han realizado esfuerzos por hacer ajustes en el sistema de salud, pero mientras la oferta de especialistas no crezca, seguirán los problemas y las filas.

Para Ríos, no es tema de mala atención. Un medico atiende 10 o 15 pacientes en el turno de la mañana, esto en base a la cantidad y la calidad de tiempo y atención que se da al paciente. Además, los centros de salud atienden en las mañanas y no en las tardes porque los profesionales no pueden hacer dos turnos por la normativa vigente, según su explicación.

En tal sentido, por las tardes solo hay un médico en centros de salud de primer nivel.



La autoridad recordó que los ítems aprobados por el Gobierno central se dan poco a poco, pero esto no hace mella, por lo que hay una necesidad urgente de cambiar las normativas y se espera que el 10% del presupuesto estatal que está destinado para la Salud ayude a mejorar esta situación

"Solicitamos 10.400 ítems para todo el departamento, es utópico, pero es lo que se necesita, según la capacidad instalada", remarcó.



La demanda de ítems para la región se arrastra desde hace varios años. El extinto Óscar Urenda, cuando fungía como director departamental de Salud, hizo varios reclamos y gestiones ante el Ministerio de Salud para la dotación de más ítems para Santa Cruz; sin embargo, no obtuvo respuesta positiva. Los ministros de salud de turno indicaron que existe una mala distribución de los cargos y ese es un tema que debe resolverse.