Sedes reporta 403 nuevos casos por Covid-19; y alerta un colapso del sistema sanitario por fuerte rebrote

Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó este sábado del registro de 403 nuevos casos positivos por coronavirus. Durante esta jornada se procesaron 821 pruebas PCR. La autoridad llamó a la población a cuidarse y a no participar de actividades por Año Nuevo; debido al eminente colapso del sistema de salud por el avance veloz del rebrote de la enfermedad.



“Estamos hablando de que el 50% de las pruebas que se han procesado hoy día dieron positivo. Esto nos está demostrando la peligrosidad que existe actualmente. Nos asombra la situación”, explicó Ríos.

La autoridad valoró el trabajo de los laboratorios, que trabajaron durante la jornada pese a estar mermados por la falta de personal; en especial en el centro de diagnóstico de El Remanso.

Aseguró que incluso algunos profesionales trabajaron de forma voluntaria, aunque sus contratos fenecieron el viernes.

Actualmente, en el departamento se registra un rebrote veloz de la pandemia. Por ejemplo, Ríos, dijo que en la anterior semana del total de muestra recolectadas un 30% daba positivo.

Pero todo cambió este sábado cuando la mitad de las pruebas recolectadas dieron positivo.

Del total de los casos, el municipio de Santa Cruz de la Sierra tuvo 366. El Torno registró 12; Porongo, 10; La Guardia, 4; Montero, 4; Roboré, 2; Camiri, 1; al igual que Cotoca, San Rafael, Santa Rosa y Vallegrande.

Un 10% (39) de los casos positivos, son personas de la tercera edad.

Este sábado se recuperaron 40 personas. Mientras que siete enfermos fallecieron. De esta cantidad; cinco eran personas mayores de 60 años.

“Ahora hay 46 personas que están en terapia intensiva. Esto nos tiene preocupados por la falta de personal en estas unidades”, dijo.

Durante toda la semana se detectaron 2.157 casos nuevos, 541 más a los registrados hace siete días atrás. En lo que va del mes, las personas contagiadas llegaron a 4.942, números que alarman al Sedes.

“Le pedimos a la población, como si estuviéramos en guerra que cesen el fuego. No podemos seguir así, 541 casos más y aún se vienen las fiestas de Año Nuevo. Exhortamos a la población a no hacer fiestas, el 2020 no fue un año bueno, se nos han ido muchas personas”, dijo.

Pidió a la población ser consecuente y evitar las aglomeraciones. Dijo que no se descarta ninguna medida para contrarrestar el avance de la pandemia.

“El simple hecho de salir y exponerse o no usar adecuadamente el barbijo hace que el Covid-19 siga avanzando y matando a nuestra gente”, señaló.