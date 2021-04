Sedes sobre casos de Covid-19 tras fiesta infantil: "No podemos cuidar cada condominio de Santa Cruz"

Escucha esta nota aquí

Después de difundirse la noticia referida a un brote de Covid-19 tras una fiesta infantil que dejó un saldo de nueve infectados y un muerto, desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) señalaron que están indagando más detalles sobre el hecho y lanzaron un mensaje contundente: las autoridades de salud no pueden cuidar a cada condominio, uno por uno, ante la irresponsabilidad de las personas.

El gerente de Epidemiología del Sedes cruceño, Carlos Hurtado, señaló que el brote que se registró luego de una fiesta infantil no es algo particular, sino que cada semana se dan este tipo de brotes y se tienen que llevar acciones para aplicar los protocolos de bioseguridad: seguimiento de casos, búsqueda de contactos, toma de muestras y desinfección del condominio.



Esto significa que el Sedes tiene que abocarse a responder por la irresponsabilidad de la gente, es por ello que Hurtado exhortó a quienes se encargan de la administración de los condominios y a los propios vecinos de ser conscientes de la situación de la emergencia sanitaria del Covid-19.

"No podemos cuidar cada condominio de Santa Cruz de la Sierra. Esto también es responsabilidad de los administradores y de los vivientes", expresó el titular de Epidemiología, a tiempo de señalar que la situación ya se dio en otros condominios, en mercados y hasta en escuelas.



Sobre este último punto, Hurtado también pidió a la Dirección Departamental de Educación velar por la salud de docentes y alumnos, ya que las clases presenciales están prohibidas y no se debe hacer un "chantaje" para que los estudiantes acudan a las aulas ante el riesgo de contagios.

Reporte del condominio

Se conoce que al menos 10 personas, entre adultos y niños, que asistieron a una fiesta infantil se les detectó coronavirus días después. Hay una persona adulta que falleció a causa del contagio. Las medidas de bioseguridad se vulneraron desde antes de la fiesta, afirmó una persona a EL DEBER, ya que la administración conminó a los vivientes a pagar las expensas en efectivo y de forma presencial.

Después de esa acción resultó contagiada la administradora del condominio, que guarda reposo en su domicilio desde donde hace el teletrabajo. Pese a conocerse que la mujer (administradora) se contagió, se permitió el acceso a áreas comunes. “Se organizó el cumpleaños y ahora la mayoría de esa cuadra está con Covid-19. Faltó conciencia”, dijo otra vecina.

Sobre el caso, especialistas en vigilancia epidemiológica señalan que se debe tener cuidado hasta con los más allegados a la familia, porque el 80% de las personas en Santa Cruz son asintomáticas.

El Sedes ha repetido hasta el cansancio adoptar las medidas de bioseguridad y en caso de una reunión familiar o de amigos, no quitarse el barbijo, mantener la distancia y para alimentarse hacerlo en lugares al aire libre. A estas alturas no hay quién no conozca los protocolos sanitarios, señalan.

Situación del Covid-19 en Santa Cruz

El reporte diario de Covid-19 emitido por el Sedes de la Gobernación da cuenta que el jueves (ayer) se registraron 608 nuevos casos, frente a 552 pacientes recuperados; se lamentó el fallecimiento de 6 personas.

Además, 120 pacientes se encuentran internados en las salas de terapia intensiva del sistema de salud, de los cuales 83 están conectados a un respirador artificial.



En síntesis, con estas cifras el total acumulado asciende a 106.894 infectados desde el inicio de la pandemia, y los recuperados suben a 95.370. Los decesos totales suman 5.604.



