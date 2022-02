Segip no acatará el paro cívico convocado para el viernes 4 de marzo y pide garantías a la Policía

PAÍS

Lima ve que el anuncio de paro cívico busca la impunidad en los casos de Jeanine Áñez y Rómulo Calvo

Tras ser declarado persona no grata en Santa Cruz, el ministro de Justicia sostuvo que el "debido proceso se enfrenta con argumentos, no con amenazas" y que la "justicia y la dignidad no se negocian"