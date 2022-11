“Seguimos en paro”: Calvo dice que una conferencia de prensa no es garantía y se espera un decreto firmado

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, considera que el anuncio del presidente Luis Arce sobre la fecha de realización del censo (23 de marzo de 2024) "no garantiza nada". T odo lo contrario, fortalece la medida extrema que acata el departamento desde el 22 de octubre pasado .

Para el líder cívico es necesario un decreto, en el que se establezcan fechas y plazos no solo para la realización de la gran encuesta sino también para la redistribución de recursos y escaños.

Un día después de que Arce haya anunciado el Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo del 2024, Calvo fue consultado por los medios de comunicación. "A mi no me convence nada de que Arce vaya a cumplir. Por el contrario, esto fortalece más al pueblo, porque no va a aceptar una mentira más, que se quiera una vez más llevar a la población boliviana a un sacrificio electoral en los próximos comicios, a un nuevo fraude", advirtió Calvo.