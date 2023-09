Seguirá detenido, pero la ecografía del pequeño Rafael le dibujó una sonrisa al gobernador

“Hoy recibí una maravillosa noticia que quiero compartir con todos ustedes, que desde mi secuestro se preocupan y están al pendiente de lo que me pasa (…) Viene en camino mi hijo, está fuerte, está sano y crece en el vientre de su mamita. Hoy nos acaban de confirmar que será varoncito y hasta nombre ya tiene: se llamará Rafael”, escribió en esa oportunidad Camacho.

Se trata del cuarto hijo del gobernador y el primero con la e reina. Su llegada ha sido un bálsamo para la pareja que a meses de casados, enfrentó el encarcelamiento de Camacho, acusado por el caso de supuesto Golpe I, por el que este lleva detenido nueve meses en el penal de Chonchocoro, en La Paz, y hasta donde su esposa viaja continuamente.

En julio pasado la primera autoridad del departamento había destacado que estaba muy bien, "¿Cómo no estarlo? Cada vez que el MAS me miente, cada vez que me imputan, cada vez que enfrento actos de odio, Dios encuentra la manera de bendecirme, de bendecirnos como familia", afirmó.

Este miércoles 13 de septiembre su esposa, aprovechando la conexión en línea durante la audiencia, puso frente a la cámara una ecografía actualizada del bebé Rafael, e inmediatamente se dibujó una sonrisa en el rostro del gobernador, que durante esa misma audiencia manifestó que en más de mil maneras intentaron quebrarlo en la cárcel, pero que él nunca se pondrá de rodillas y saldrá con su dignidad intacta.

En redes sociales, su amigo, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, subió la imagen congelada de la ecografía y le dedicó un post diciendo: " ¡Fotón! En esa imagen está todo lo que importa realmente hermano, los imbéciles de turno son solo bulla de fondo".