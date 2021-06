Según Comité Cívico, un decreto de Arce es el que abrirá el camino para que el censo se haga en 2022, como recomienda Naciones Unidas

Escucha esta nota aquí

El próximo año se cumplen 10 años desde el último censo de población y vivienda en el país, realizado en noviembre de 2012. Las exigencias del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) señalan que cada país del mundo debe realizar un censo de población por lo menos cada cinco años, como mínimo, o cada diez años, como máximo, para actualizar los datos estadísticos de su propia población.

Con esa meta están en el Comité pro Santa Cruz, donde este lunes 7 de junio se llevará a cabo una reunión técnica, junto a representantes de la Brigada Parlamentaria, Uagrm, Alcaldía y Gobernación. Hace tres meses que tienen estos encuentros, en los que van avanzando en las metas, con miras a cumplir el mandato de la Unfpa.

El trabajo empezó en busca de que este censo sea bien planificado y elaborado, "no como el de 2012, que fue mal hecho intencionalmente en ese momento, no se contaron las personas, no se tuvo la previsión cartográfica para hacerlo de forma adecuada. Así que para evitar esos errores, se debe trabajar en coordinación con todas las instituciones y toda la información actualizada para que se pueda contar a todos y cada uno de los bolivianos", dijo Stello Cochamanidis, encargado de la comisión.

Cochamanidis explicó que, para que el censo pueda realizarse en 2022, solo hace falta la firma de Luis Arce en un decreto supremo (DS). "El punto de partida es un DS que tiene que ser emitido por el presidente y sus ministros. Cada día que se retrasa ese decreto, se retrasa el censo. Por más que haya una recomendación de que el censo debe hacerse cada diez años, es el DS el que autoriza, por eso todos los bolivianos tenemos que hacer una sola fuerza. En 2022 se cumplen los 10 años", insistió.

Cochamanidis dijo que la ruta para la realización, además del financiamiento, ya están trazados por Unfpa, y que según datos técnicos, requiere la intervención de entre 200 y 300 mil personas.

Explicó que el trabajo censal toma un poco más de un año, porque tiene varias etapas, desde la pre-censal hasta la pos-censal, por eso deben darse los trabajos iniciales con anticipación. Con esos argumentos, dijo que la firma en el decreto es meramente por voluntad política.

Antecedentes

Según proyecciones del Instituto Nacional (INE), anunciadas en abril de este 2021, Santa Cruz se consolidaba como el departamento más poblado del país. De acuerdo con los datos del INE, Santa Cruz este año alcanzará los 3.363.400 habitantes, es decir, 705.638 personas más que las que se registró en el censo de 2012, cuando se informó que el departamento contaba con 2.657.762 habitantes. De confirmarse con un censo, la región recibiría más beneficios económicos y ganaría una mayor representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.



Con esos números, el departamento cruceño destronaría a La Paz, que hasta el anterior censo contaba con 2.719.344 habitantes, mientras que este año se proyecta en 3.023.800 personas. La diferencia entre Santa Cruz y La Paz es de más de 300.000 habitantes.



