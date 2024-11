Segundo día de bloqueo en Ascensión de la Frontera: exigen solución a cortes eléctricos

Entre sus principales demandas están:

Los comunarios aseguran que, de no recibir una solución inmediata, pedirán que la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) asuma la distribución en la zona.



El lunes por la tarde, representantes de ENDE Guaracachi llegaron al lugar para dialogar, pero, según los comunarios, no presentaron soluciones concretas. “Vinieron sin poder de decisión, no nos dieron ninguna respuesta clara”, señalaron los manifestantes.



Hoy se sumarán al bloqueo las comunidades de Tornito, Natividad y Candelaria, lo que podría intensificar la medida. Los pobladores han advertido que, si no son atendidos antes de mediodía, radicalizarán su protesta.



“Exigimos respeto a nuestra comunidad. No somos sus payasos”, expresó uno de los dirigentes locales, quien pidió a las autoridades una pronta solución para evitar que más zonas queden aisladas debido al bloqueo.