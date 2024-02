Segundo día de bloqueo en Yapacaní: movilizados exigen tramo carretero

El bloqueo de la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba a la altura del puente Yapacaní cumple este viernes su segundo día, sin que hasta el momento se haya producido un acercamiento entre los movilizados, que exigen la construcción de un tramo carretero, y las autoridades nacionales.



Desde tempranas horas de la mañana, la fila de vehículos varados en ambos lados del puente se ha incrementado considerablemente, generando molestia e incertidumbre entre los pasajeros y transportistas.



"Ya son dos días que estamos aquí, no nos dejan pasar. Tenemos que llegar a Cochabamba, tenemos compromisos, pero no podemos avanzar", lamentó un transportista que se encontraba varado en el lugar.



Los movilizados, que exigen la construcción de un tramo carretero de 62 kilómetros en la Faja Norte, se mantienen firmes en su demanda y han advertido que el bloqueo será indefinido hasta que se atienda su solicitud.



"Estamos cansados de esperar, son 25 años que venimos pidiendo esta carretera. Ya no vamos a dar un paso atrás", señaló uno de los dirigentes del sector.



Por su parte, desde la terminal de buses de Cochabamba se informó que las salidas hacia Santa Cruz se están realizando por la ruta antigua, lo que implica un mayor tiempo de viaje.



Hasta el momento, no se ha confirmado algún tipo de diálogo entre las partes para buscar una solución al conflicto. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, anunció una conferencia de prensa para las 10:00 de este viernes.