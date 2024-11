Segundo día de paro en hospitales: trabajadores exigen sueldos y advierten nuevas medidas

Robert Hurtado, dirigente del sector, denunció que más de 2.000 trabajadores no han recibido su salario y adelantó que, si no se soluciona la situación, podrían iniciar un paro de cuatro días la próxima semana. “Esto afecta no solo a los trabajadores, sino también a la población, que depende de la atención en los hospitales”, lamentó Hurtado.