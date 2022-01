Seis arrestados por disfrazarse de 'narcos' en una fiesta de cumpleaños en Santa Cruz

Seis personas fueron arrestadas por simular un escuadrón de seguridad de una banda de narcotraficantes cuando participaban en una fiesta de cumpleaños temática. El hecho ocurrió en Santa Cruz de la Sierra, el martes 25 de enero, en un balneario ubicado en la avenida Moscú y séptimo anillo. La Policía movilizó al Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) ante la alerta de los vecinos.

Un video viral muestra a tres mujeres que llegan a una fiesta privada en una sala exclusiva del balneario. Un grupo de varones, vestidos de negro y con chalecos especiales, acompaña a las señoras cual equipo de guardaespaldas. Algunos cargan unas armas de 'grueso calibre'.

Tras la intervención, el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Erick Holguín, reveló que "no se trata armas de fuego, no son letales y los proyectiles que se usan son de bolsitas de plástico y no causan daño a la humanidad. La tipificación si existió delito o no la definirá el Ministerio Público".