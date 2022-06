Seis delincuentes someten a golpes a un joven, lo dejan inconsciente y semidesnudo

Escucha esta nota aquí

Tendido en el suelo y semidesnudo, así quedó un joven luego de ser víctima de un asalto por parte de al menos seis delincuentes que lo sometieron a una brutal golpiza para despojarle de sus pertenencias. El asalto se registró la noche del miércoles en el barrio 4 de Febrero, en la Villa Primero de Mayo de la capital cruceña.

Por los golpes, la víctima quedó con una herida en la cabeza, hematomas en el cuerpo y sin un diente.

Una de las vecinas del barrio relató que vio al joven en la calle, le habló y que este se levantó tambaleando. Ella pensó que estaba ebrio; sin embargo, al ver las heridas en su cuerpo se dio cuenta que estaba herido. Poco a poco el joven fue recuperando la conciencia y le contó que había sido asaltado.

Contó que los antisociales llegaron en dos motocicletas y en un vehículo negro, le quitaron su mochila, su celular y hasta su polera. "Me han tumbado un diente, recién estoy reaccionando, me quitaron mi celular, mi mochila, mi billetera, de ahí no recuerdo nada más", dijo la víctima.

La vecina que lo auxilió lo encontró con sus pantalones abajo, por lo que cree que los delincuentes quisieron arrebatárselo, así como le quitaron su polera y su abrigo. "Estaba casi desnudo, sus pantalones se lo quisieron sacar, relató Vanessa P., vecina del lugar.

La Policía llegó al lugar y escuchó la denuncia de la víctima y el reclamo de los vecinos, que piden mayor presencia policial en la zona

