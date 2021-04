Seis departamentos amplían vacunación a personas mayores de 60 años; Santa Cruz se concentra solo en fronteras

Escucha esta nota aquí

Este mes, los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Oruro, Tarija y Potosí ampliarán la vacunación contra el coronavirus para adultos mayores a partir de hoy, 5 de abril. Cada región tiene una planificación diferente para inmunizar a su población. En algunos casos se toma en cuenta la terminación de la cédula de identidad para el día de vacunación, en otros de disminuyó el rango de edad de beneficiarios hasta los 50 años.

Mientras tanto, Santa Cruz, Beni y Pando concentran aún la vacunación a la totalidad de la población mayor de 18 años de los municipios fronterizos. No amplían aún la inmunización a más grupos de riesgo en sus ciudades capitales. En el caso de Santa Cruz, no hay suficiente cantidad de dosis, según indica el Sedes.

En Santa Cruz aún no empieza

El director del Sedes Santa Cruz, Marcelo Ríos, explicó que este mes aún se priorizará solo la vacunación a la totalidad de la población mayores de 18 años de los municipios de frontera, como Puerto Suárez, Puerto Quijarro, Camiri, Carmen Rivero Torrez y otros.

Hasta el fin de semana se aplicaron 10.000 dosis en este grupo.

Ríos explicó que por la falta de vacunas todavía no se ampliará la vacunación de los adultos mayores en la capital cruceña.

"No se puede ampliar la vacunación a adultos mayores en la ciudad si no tenemos las dosis disponibles. Solo en este grupo hay más de 200.000 personas y no tenemos ni 20% en vacunas. Si empezáramos, ¿cómo estableceríamos qué adulto mayor tiene más prioridad?", cuestionó.

Al departamento cruceño llegaron cuatro entregas de vacunas: 4.400 dosis de Sputnik V en enero; 145.214 de Sinopharm en febrero; 38.650 de AstraZeneca la anterior semana y por último 43.736 de Sinopharm el 31 de marzo.



Pando y Beni

En Pando y Beni igual se está priorizando la vacunación solo a grupos vulnerables que viven en municipios de frontera, ante el riesgo de circulación de la cepa P.1, de Brasil.

La Paz

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Ramiro Narvaez, confirmó que la vacunación anticovid se amplía a adultos mayores y se tomará en cuenta el último número de la cédula de identidad para el día de la vacunación.

El lunes se vacunará a las personas con cédulas que terminen en 0 y1; el martes a terminaciones 2-3, miércoles terminaciones 4-5, jueves terminaciones 6-7 y viernes terminaciones 8-9.



La vacunación también cubrirá a los adultos mayores que se encuentran en asilos, albergues y casas de acogida. Para ello, se contará con brigadas a domicilios, para lo cual un miembro de la familia deberá aproximarse al centro de salud más cercano para programar la vacunación de la persona que se encuentra impedida.



Narvaez remarcó que se priorizará la vacunación en el área rural, en especial en el sector fronterizo con el país vecino del Perú.



El Sedes La Paz, y los municipios de La Paz y El Alto, habilitaron la Línea de Atención Ciudadana: 168 y el 800-13-5556 para la ciudad de La Paz y el 161 para la ciudad de El Alto.



Oruro y Potosí

En Oruro la vacunación para adultos mayores comenzó el fin de semana. El personal de salud aplicó dosis en los municipios de Uru Chipaya, Suyaba y Turco, entre otros.



En Potosí, el Sedes tiene previsto empezar hoy con la vacunación en el asilo San Roque, donde se vacunará a 70 personas. El director de Epidemiología del Sedes de Potosí, Huáscar Alarcón, señaló que, a partir del martes 6 de abril de habilitarán coliseos municipales para ampliar la vacunación a mayores de 50 años y enfermos de base.

"Se hizo este cambio luego del relevamiento de datos en los centros de salud. Se consultó quiénes son los que más asisten y este grupo que se determinó es el más vulnerable", explicó Alarcón.

Tarija

El Sedes de Tarija explicó que la inmunización se ampliará desde este mes a mayores de 60 años, pero priorizando algunos municipios como Cercado, pues no se tiene la disponibilidad de vacunas suficientes.



"Para este mes de abril se modificó la microplanificación. En abril necesitamos vacunar a 28.280 personas, pero esto dependerá de la cantidad de dosis disponibles", aclararon desde el Sedes.

Para la vacunación a este grupo se subdividió en cuatro rangos de edad: de 60 a 69 años en la primera semana y con prioridad a los enfermos de base; de 70 a 79 la segunda semana; de 80 a 89 la tercera semana y en la última semana se vacunará a rezagados. El 1 de abril el departamento de Tarija recibió un lote de vacunas.



Cochabamba y Chuquisaca

En Cochabamba, Freddy Medrano del Sedes, explicó que, debido a que la última semana recibieron más de 31.000 dosis, adelantaron la vacunación a adultos mayores y a personas con enfermedades de base.

En Chuquisaca también se abrió la vacunación a este grupo de la población.







