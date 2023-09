Seis nuevos allanamientos en Santa Cruz en busca de miembros de organización criminal ligadas a Sebastián Marset

"Se secuestró un vehículo, lo vamos a hacer conocer al Ministerio Público, pues si bien no se encuentra registrado a nombre del señor Morales, ha sido utilizado por él", dijo.

El viceministro de Régimen Interior y Policía consideró que los seis predios serían de propiedad de E. Morales, y por ello, se investigará el origen de los fondos para la construcción de las viviendas en dichos lugares, así como de los bienes que son “usufructuados por él”, pero que no están a su nombre.



Producto de este operativo se arrestó varias personas con fines investigativos, entre ellas dos ciudadanos de nacionalidad brasileña cuyo tráfico migratorio en el país está en análisis. Agregó que hallaron 80 proyectiles de calibre 9 mm, un revólver calibre 38, dos armas largas, escopetas, además de documentación.



Sobre el paradero de Sebastián Marset, Jhonny Aguilera afirmó que no le han perdido la pista, que durante este tiempo han desestructurado las vinculaciones que tenía el uruguayo en Santa Cruz en lo logístico, legal y comercial.



“Tenemos la certeza de que continúa en Bolivia, porque no hemos recibido información de la Policía de los vecinos países ni de Interpol de que estaría en otro lugar”, dijo.