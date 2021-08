Seis personas son enviadas a la cárcel acusadas de linchar a un hombre en Warnes

Escucha esta nota aquí

En una audiencia que duró cuatro horas en Warnes, un juez determinó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola para cuatro hombres y dos mujeres, quienes fueron acusados de participar en el linchamiento de Mario Gutiérrez Banegas (59), el miércoles en la urbanización Pentaguazú II.

El fiscal, Edwin Jamachi, indicó que los detenidos fueron identificados por medio de filmaciones de celulares, donde se los observa castigando severamente a Mario, a quien confundieron con un ladrón y lo maniataron para golpearlo hasta acabar con su vida.

“En los videos se ve a la mujer de la víctima suplicar para que no lo golpeen, argumentando que su pareja no es delincuente y que tenía problemas mentales. Sin embargo, los sindicados hicieron caso omiso y siguieron agrediendo al hombre”, detalló el representante del Ministerio Público en contacto con EL DEBER.

Jamachi informó que a los seis implicados se los imputó por el delito de homicidio y el juez determinó su reclusión preventiva en la cárcel por el lapso de 180 días. Añadió, que aún existen otras tres personas prófugas, que fueron identificadas por las filmaciones del hecho.

Según las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Mario Gutiérrez se había mudado recientemente junto a su esposa a una vivienda de la urbanización Pentaguazú II, de la zona de Satélite Norte, donde fue linchado en una esquina.

“Fue una vecina que denunció por un grupo (de WhatsApp) a sus vecinos, que el hombre supuestamente estaba ingresando a su vivienda con la intención de robar. Es así que fue capturado y castigado, pese a que era mayor de edad”, lamentó Javier Lora, comandante de la Policía de Warnes.

El fiscal Edwin Jamachi comentó que la propietaria de la casa que denunció el intento de robo no fue aprehendida, debido a que no participó en el linchamiento. Asimismo aseguró que el fallecido tenía problemas mentales, lo cual había sido el motivo para que se confunda e ingrese a una vivienda que no era a suya.

