Seis policías declararon en el juicio por la tragedia en Eurochronos; uno no se presentó y se librará orden de apremio en su contra

Dentro del proceso del juicio por la tragedia en la joyería Eurochronos, este miércoles se presentaron a declarar seis efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ante El Tribunal Cuarto de Sentencia, de los jueces Uby Saúl Suárez, Marco Antonio Porras y Hebert Zeballos.

A estos efectivos se les había librado mandamientos de aprehensiones debido a que no se presentaron a declarar como testigos de cargo. Sin embargo, como acudieron al Tribunal esta jornada las órdenes de detención fueron dejadas sin efecto.

Los uniformados brindaron su testimonio con respecto al atraco registrado el 13 de julio de 2017 en la joyería Eurochronos, ubicada en la anida Irala, donde perdieron la vida la exgerente administrativa y financiera Ana Lorena Tórrez Torrico, el teniente de policía Juan Carlos Gutiérrez, los asaltantes Antonio Adao Da Silva, Ronny Suárez Masabi y Camilo Maldonado.

Jorge Santistevan, abogado de la familia de Ana Lorena, indicó a EL DEBER que este miércoles se llevó adelante la declaración de seis miembros de la Felcc, que fueron presentados como testigos de cargo por la Fiscalía y los familiares de la extinta exgerente administrativa.

Explicó que no fueron aprehendidos, debido a que cumplieron con su deber de presentarse ante el Tribunal. “Ellos argumentaron que no fueron notificados por el Comando Departamental de la Policía, por cual no acudieron ayer, pero esta jornada ya lo hicieron”, explicó.

Sin embargo, hubo un coronel de la Policía de iniciales R. B. que no se presentó a declarar como testigos de cargo, por ello Santistevan indicó que la Fiscalía librará un mandamiento de aprehensión en su contra.

Este miércoles también brindó su testimonio Erick Peña, también gerente de la joyería. Mañana las tomas de declaraciones continuarán con la presentación de nueve personas, entre ellas policías y peritos de Instituto de Investigación Forense (IDIF).

Dentro del juicio están acusados por delito penal seis policías. Se trata del policía Édgar Huanquiri Quispe, acusado por delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves, gravísimas y leves e incumplimiento de deberes; mientras que al ex director de la Felcc, Gonzalo Medina Sánchez, y los policías Fernando Moreira Morón, Robert Gabriel Ruiz Medina, Jorge Silva Salvatierra y Ricardo Salas Valdez, fueron acusados por la comisión de delitos de incumplimiento de deberes, homicidio culposo y lesiones culposas en comisión por omisión. Todos se defienden en libertad.

