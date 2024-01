Senador de Creemos afirma que solo falta cumplir la norma para que Aguilera asuma como gobernador de Santa Cruz

El senador de la agrupación Creemos Erick Morón afirmó este jueves que no hay nada que discutir en temas jurídicos para que el vicegobernador, Mario Aguilera, sustituya a Luis Fernando Camacho , como gobernador en suplencia de Santa Cruz. El legislador señaló que solo falta que se cumpla la norma.

“Lo que establece la norma, o lo que establece el ámbito jurídico, creo que no es de discusión; la norma está clara, lo jurídico está claro. Ya hay sentencia constitucional, es conminatoria; es más, según esa última conminatoria de un juzgado dice que, prácticamente, el día de mañana (viernes 26 de enero) todo el tema presupuestario, de sueldos, de reconocimiento ante todas las instancias públicas a nivel nacional la tiene que firmar el vicegobernador Mario Aguilera; entonces, me imagino que los asambleístas recién han sido notificados y van a tener que cumplir la norma jurídica”, señaló Morón.

“Esto hay que dejar claro, para nosotros, que hemos sido parte de Creemos, personas que hemos acompañado a Luis Fernando Camacho , hoy mañana y siempre, él sigue siendo el gobernador electo ; no cambia quién ha sido el gobernador de Santa Cruz ni tampoco cambia la solidaridad que tenemos con el secuestro que ha tenido el gobernador”, remarcó.

Sobre el mismo tema, el diputado de Creemos, Andrés Romero, afirmó que la suplencia temporal de Aguilera por Camacho es un tema político y no jurídico. En diálogo en el programa Que No Me Pierda, de la Red Uno, dijo que los juristas están “devolviendo favores al Gobierno”, pero que acatará lo que determine la bancada de Creemos.