Senador de Creemos pide que se modifique la sanción penal para criminalizar el abigeato

El senador por la alianza Creemos, Erik Morón, sostuvo que los casos de abigeato en el departamento de Santa Cruz continúa sumando porque a la fecha no existe una sanción penal que criminalice este hecho delictivo .

Morón afirma que los abigeatistas no le temen a las denuncias del sector ganadero y al seguimiento de la Fiscalía, porque saben que no van a la cárcel o porque, al poco tiempo, pueden salir “libres de polvo y paja”, ya que se amparan en un sector social, en una tierra comunitaria indígena donde las leyes no les alcanzan.