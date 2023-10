Sentencia constitucional merma atribución sobre ley departamental que protege los acuíferos en Urubó-Güenda

En el último párrafo del fallo, los magistrados exhortan a la Asamblea Legislativa Plurinacional a iniciar el tratamiento de la Ley del Patrimonio Nacional en la presente gestión, para que sea sancionada en un plazo no mayor a los seis meses.



Para la diputada esto es una política de saqueo total y planteó reforzar la normativa referida al Plan de Uso de Suelo (PLUS), cuyas iniciativas se encuentran paralizadas en la Asamblea Departamental cruceña, para no perder el único instrumento técnico que se tiene para ejercer la autonomía departamental frente al centralismo que ejecuta el régimen del MAS y Luis Arce.