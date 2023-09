Sentencian a 12 años de cárcel a sujeto que extorsionaba a una joven con difundir un video íntimo que grabó a ocultas

El hombre que consiguió no solo acostarse con la joven, grabó a escondidas todo el encuentro sexual, pero dos días después el sujeto la amenazó con difundir las imágenes si no recibía dinero a cambio. El hecho fue denunciado e investigado por las autoridades, quienes dieron con el sujeto y finalmente fue sentenciado.

“Como Ministerio Público una vez que se conoció el hecho se iniciaron las labores investigativas para dar con el responsable de la grabación del vídeo con contenido pornográfico que, no fue consensuado con la víctima y fue grabado con engaños , además de las declaraciones de testigos, imágenes de cámaras de seguridad, conversaciones y chats con personas que extorsionaban a la joven para que pague un monto de dinero a cambio de no difundir dicho vídeo, entre otros, elementos que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que determinó la sentencia”, dijo Mariaca.

Juan Pedro Ocsa citó a la joven a un alojamiento y le indicó que le pagaría la suma de 700 bolivianos por sus servicios. La víctima ante su necesidades económicas accedió al ofrecimiento del sujeto y no se percató que él grabó con su celular todo el acto sexual, pero al retirarse el hombre le indicó que el pago se hizo a Yuvinka; sin embargo, la cuenta falsa no se contactó con la víctima hasta dos días después, cuando le enviaron a su teléfono el vídeo pornográfico y le pidieron que deposite la suma de 150 bolivianos para que no lo difundan.