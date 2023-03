Sentencian a 6 años de cárcel a uno de los involucrados en la violación y muerte de un niño de 11 años en Yapacaní

"¡Cuánto ha sufrido mi hijo!, me duele harto, nunca voy a olvidar eso, no sale de mi cabeza. No estoy tranquila con (la sentencia de) seis años, las autoridades deberían llevarlo a Palmasola, ¿por qué siguen protegiéndolo? Esa familia merece más". Ese fue el clamor de la madre de Vicente, que entre sollozos criticaba la sentencia que se le dio a uno de los cuatro hermanos que violaron a un menor de 11 en años en Yapacaní y que, lamentablemente, perdió la vida producto del VIH que le contagiaron.