“Sentimos que nos falta un pedacito de nuestro corazón. No vamos a estar tranquilos hasta encontrar a Lineth”: padres de la adolescente desaparecida

El 9 de mayo de este año , Lineth Chama, la adolescente de 16 años, fue la última vez que fue vista por su familia y hasta captada por las cámaras de vigilancia de algunas zonas de la capital cruceña. Desde ese entonces fue reportada como persona desaparecida y hasta ahora, 12 de junio, cuando se cumplen 34 días, aún no es encontrada.

Sus padres, Gróver Chama y Josefina Andrade, la buscan de forma incansable, incluso reciben llamadas de reportes donde supuestamente se encuentra su hija, pero desafortunadamente no es ella. Acompañan diferentes operativos de la Policía y Fiscalía y, sin importar la hora, acuden con la esperanza de encontrarla con vida.

"Sentimos que nos falta un pedacito de nuestro corazón. No vamos a estar tranquilos hasta encontrarla con vida", son las palabras que los padres expresaron en entrevista con EL DEBER Radio. Ellos piden a la población dar alguna información en caso de saber del paradero de su hija.

"Los operativos se siguen realizando, estoy contento por eso, porque hay algunos casos que los dejan en el olvido, pero en el caso de mi hija, se están moviendo. Alguien de la Policía me dijo que no va parar hasta encontrarla y eso llena de alegría mi corazón porque sé que esa persona está comprometida en el caso de mi hija", señala Gróver Chama, papá de Lineth.

La madre de la adolescente cuenta que son días difíciles para ella, sus hijos y toda su familia, quienes incluso hasta dejan de comer pensando en dónde está Lineth y qué necesidades está padeciendo. "Es tan duro no saber de ella", dice con la voz quebrantada.

Gróver indica que hasta tienen que mentir a sus hijos menores, sobre todo a uno de 12 años que era el más apegado a Lineth. "Mis hijos, cuando empiezan a escuchar del caso Lineth empiezan a llorar, preguntan por ella y yo sé que sicológicamente están afectados, pero, como son niños, no lo quieren decir o no saben decir las palabras exactas. Yo veo afectados a mis hijos", señala.

En las reuniones familiares y las visitas de sus amistades, la familia trata de estar tranquila, pero ni en esos momentos de recibir apoyo moral pueden tener un momento de alegría, pues siempre les invade la tristeza de no saber de Lineth.

Ellos la recuerdan como una muchacha tranquila, alegre y unida a la familia, incluso no creen que ella se haya reunido con personas en situación de calle o drogodependientes. No obstante, cuatro personas adictas ya fueron enviadas a la cárcel de Palmasola, pues se los ha involucrado con la desaparición de Lineth.

"Sé que ya no debe estar con la misma ropa, pero si alguien sabe de mi hija, por favor avísennos. Nos están destrozando de a poquito. (A los que la tienen) ¡Suelten a mi hija, déjenla ir, bótenla donde sea!, ella tiene que volver a casa", pidió el papá.

Aseguran que han agotado sus recursos buscando a diario a su hija. Comentan que todos los días, salen en micro o taxi para buscar a su hija, pero que el dinero se acabó. "No tenemos cómo movilizarnos, pero no vamos a parar de buscarla. No nos va afectar lo económico, aunque nos toque salir a pie, iremos caminando a buscar a mi hija", finaliza el papá.