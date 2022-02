Sergio Perovic está en Argentina y no tiene fecha de retorno, según su abogado

Escucha esta nota aquí

Sergio Perovic, esposo de la exalcaldesa Angélica Sosa, no está en territorio nacional, está en Salta (Argentina) y no tiene fecha de retorno, aunque sí prevé volver a Bolivia en algún momento, según manifestó su abogado, Jerjes Justiniano Atalá, a EL DEBER Radio.

El reporte surge después de que el director departamental de Migración, Sergio Daga, anunciara que Perovic tiene activa una alerta migratoria y no hay un registro formal sobre su salida de la jurisdicción boliviana.

En este sentido, Justiniano, abogado de Perovic, manifestó que su defendido viajó a Argentina para atender a su madre, quien se encuentra delicada de salud. La señora, en primera instancia, tenía previsto arribar al departamento cruceño, pero todo se invirtió debido a una descompensación que sufrió en el aeropuerto.

Por tal motivo, Perovic se encuentra acompañando a su mamá y no tiene una fecha de retorno, aunque Jerjes Justiniano dejó en claro que este retornará al país, tal y como lo hizo después de la aprehensión de Angélica Sosa en diciembre pasado.

"Él no salió huyendo. Es una persona que viaja frecuentemente, por lo tanto, tiene previsto volver", señaló.



Justiniano aclaró que la salida de Perovic fue de manera legal y por los conductos regulares debido a que no tiene proceso en su contra ni citación formal por parte del Ministerio Público; no fue citado nuevamente por los casos que envuelven a exfuncionarios municipales



Sin embargo, Daga sostuvo que hay un requerimiento de la Fiscalía que establece que Perovic debe tener una alerta migratoria vigente en el marco de las investigaciones que se impulsan por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas en el interior de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

El director de Migración sostuvo que a la fecha no hay registro oficial de una salida formal y regular por algún punto de control migratorio.

Mientras que el reporte policial apunta a que se están realizando labores para ubicar a Perovic, esto después de percibir que no se encontraba en su domicilio, por lo que se desplegará a los efectivos a las zonas fronterizas. Sin embargo, ya es tarde porque Perovic no está en Bolivia.

En días pasados, la comuna cruceña se adhirió a las denuncias en contra de Sergio Perovic y Julio César Herbas, en el proceso que el Ministerio Público ha abierto, de oficio, por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, en referencia al caso denominado Prestín.

