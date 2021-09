Sesión de honor: presidente del Concejo pide respeto a la tierra y Jhonny destaca la coordinación con el Gobierno

Escucha esta nota aquí

Durante la sesión de honor, el presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, le pidió al presidente en ejercicio, David Choquehuanca, hacer respetar las tierras de los indígenas originarios que están siendo avasalladas por los interculturales.

"Presidente están avasallando nuestras tierras, es imperativo el respeto y la seguridad jurídica a nuestro originarios (...) Presidente, es momento de la reconciliación, porque unidos valemos más", detalló.

Este acto, en el que se recuerda la gesta libertaria de Santa Cruz, se desarrolló en exteriores de la Quinta Municipal, hasta donde asistió Choquehuanca, la alcaldesa de El Alto Eva Copa, el concejal cochabambino Manfred Reyes Villa, entre otras autoridades visitantes.

Alcócer aprovechó su discurso para explicar el significado de ser cruceño e hizo referencia a una frase que le dijo su progenitor. “He escuchado muchas formas de ser cruceño y me quedo con lo que me dijo mi padre, un cochabambino que llegó a Santa Cruz: para ser cruceño no se necesita nacer en Santa Cruz, sino amar y trabajar por ella”, comentó.

Por su parte, el alcalde Jhonny Fernández destacó que durante la pandemia se trabajó de manera coordinada con la Gobernación cruceña y el Gobierno nacional. Asimismo, llamó a la integridad entre los tres niveles de gobierno, por el bien de los cruceños.

“Llegó el momento de la integración, de callar a los que nos quisieron dividir, que solo han logrado postergarnos (…) Los cruceños nunca nos vamos a arrodillar ante nadie, peor ante las adversidades”, dijo en parte de su discurso.



“En salud, hay algo quiero destacar, el Gobierno nacional nos estuvo ayudando, haciendo llegar medicamentos. Al César lo que es del César”, puntualizó.

El padre Nicolás Castellanos, nuevamente fue distinguido por su obra en el Plan Tres Mil con la fundación Hombres Nuevos

El doctor Marcelo Ríos también fue reconocido por su labor en la cruzada contra el Covid