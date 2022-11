“Si no fuera por él, me hubieran implantado la bomba”, bombero agradece a periodista por filmar y encarar a los policías que lo agredieron

Su felicidad se incrementó cuando vio a Carlos Alberto Lijerón, reportero de la red Bolivisión, que llegó hasta su casa para entrevistarlo. “Quiero agradecerle al periodista, porque si no fuera por él me hubieran implantado una bomba molotov”, comenzó diciendo Josué Moisés, mientras lo abrazaba.





El bombero recordó que el viernes, luego de los enfrentamientos entre gremiales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y bloqueadores, fue capturado por un grupo de policías que "lo golpearon e intentaron sembrarle pruebas".

“En ese momento de tensión, en donde una persona no sabría qué hacer, él grabó cuando me agredieron y me quisieron implantar una botella que tenía un trapo y algo por dentro, una bomba molotov, como ellos llaman”, comentó el joven que fue liberado.

Josué Moisés dice que es inocente de todos los delitos por los que lo acusaron y recuerda con tristeza que estuvo aprehendido cuatro días y ocho horas. Desde su casa, destaca la labor de Carlos Alberto Lijerón como reportero de televisión y agradece a sus amigos, vecinos y camaradas de Fundasol por el apoyo y la cálida bienvenida.

Sulma Torres, madre de Josué, acusa a la Policía de sembrar pruebas en contra de su hijo y de arrestarlo de manera ilegal cuando él acudió junto a su unidad de emergencia, a sofocar el incendio registrado en la sede de los campesinos en la Irala.

"Lo obligan a agarrar este artefacto, hay un video completo donde se ve cómo lo detienen, le pegan, lo reducen y le echan gas en la cara. Vean qué clase de policías y autoridades tenemos, a dónde más vamos a recurrir si se supone que ellos tienen que darnos seguridad. Entonces, ¿a quién vamos a pedir protección?", exclamó la mujer.

Captura de video del momento en que detienen al bombero