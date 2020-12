Si va hacer compras navideñas, esto es lo que debe saber

Escucha esta nota aquí

Los mercados y centros comerciales se han visto colmados de gente, que está aprovechando el último fin de semana previo a la Navidad para hacer sus compras.

Si es que aún no ha tenido tiempo para acudir a los comercios, todavía tiene esta tarde y mañana antes de que en entren en vigencia las nuevas medidas dictadas por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra para contener el avance del coronavirus, que toma en cuenta la cédula identidad.

Esto es lo que debe tomar en cuenta

Opciones

Puede visitar la Feria Barrio Lindo, que es uno centros comerciales más grandes de la ciudad, donde puede adquirir productos al por mayor y al por menor. También están las ferias navideñas en los mercados minorista La Ramada (séptimo anillo y avenida Moscú) y minorista Los Pozos (séptimo anillo, próximo a la avenida Alemania).

Horarios

La Feria Barrio Lindo está abierta desde las 5:00 hasta las 22:00, mientras que los mercados municipales abren hasta las 21:00. Desde el lunes 21 de diciembre, el ingreso será según la numeración de la cédula de identidad.

Bioseguridad

No olvide llevar puesto todo el tiempo el barbijo y utilizar alcohol en gel o líquido al 70% para la desinfección frecuente de manos. El tapaboca debe ser preferente quirúrgico porque los de la tela no siempre son del material ni la calidad necesarios para una óptima protección. Al retornar a casa no olvide los protocolos de bioseguridad, como el desinfectado de calzados y tomar un baño antes de reencontrarse con la familia.

Niños

En lo posible evite acudir con niños a lugares de alta concentración de personas, como ferias y mercados. Eso no solo para evitar exponerlos al contagio del coronavirus, sino también por seguridad.

Lleve lo necesario

Acuda con necesario, es decir, el dinero justo para hacer las compras que necesita, y no lleve puesto joyas ni relojes, esto para evitar llamar la atención o ser víctimas de los dueños de lo ajeno.