Sin micros en la ciudad, estudiantes llegan tarde o faltan a clases

"No podemos desarrollar adecuadamente las clases cuando faltan tantos alumnos . No ha llegado ni la mitad de los estudiantes", expresó. Por su lado, Osmar Cabrera, ejecutivo departamental del Magisterio urbano, lamentó la decisión de la DDE de no habilitar modalidades virtuales o a distancia, pese al paro de 48 horas de los transportistas , quienes exigen que la tarifa del pasaje suba a Bs 3.

“Hay estudiantes y docentes que viven alejados de sus unidades educativas, y esta medida los afecta directamente”, señaló Cabrera.



El dirigente advirtió que el paro coincide con un periodo crucial del calendario escolar: las evaluaciones finales. “Esto define la aprobación o reprobación de los estudiantes, y el paro está causando un gran perjuicio. Esperamos que no se apliquen sanciones ni represalias contra quienes no logren asistir”, enfatizó.



Cabrera pidió a los directores y maestros reprogramar las evaluaciones en caso de que los estudiantes no puedan asistir. “En la práctica, habrá casos excepcionales. No tiene sentido sancionar cuando la situación escapa al control de alumnos y docentes”, sostuvo.



Mientras tanto, en varias zonas de la ciudad, los estudiantes buscan alternativas para llegar a sus colegios. Algunos recorren hasta una hora a pie, mientras otros optan por transporte libre, como trufis o taxis, aunque con costos más altos.



La situación, que afecta tanto a estudiantes como a profesores, podría replicarse este viernes si el paro de los micreros continúa sin una solución.