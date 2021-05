Sin multas ni arrestos, se mantienen las restricciones y apelan a la conciencia

Escucha esta nota aquí

Pese a la disposición del Ministerio de Gobierno, que instruye a los efectivos de la Policía boliviana no ejecutar multas ni arrestos ante el incumplimiento de la cuarentena rígida, las autoridades municipales y departamentales ratifican la vigencia de las medidas restrictivas que regirán durante dos semanas en el municipio capitalino y apelan a la conciencia de la población para su cumplimiento.



Por decreto municipal, la capital cruceña cumplió este domingo una cuarentena rígida y la ciudadanía permaneció confinada. Las ciudades de Oruro, Tarija y Cochabamba aplicaron similares medidas para contener la pandemia de coronavirus.



Ayer por la mañana, cuando las autoridades ya destacaban la disciplina de la población para permanecer en sus casas, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que sostiene que los efectivos de la Policía Boliviana no ejecutarán multas ni detenciones que dispongan los gobiernos municipales o gobernaciones.



“Todo tipo de medidas que estén encaminadas a estipular multas económicas o detenciones indebidas por los gobiernos subnacionales no serán de acatamiento de la entidad del orden”, enfatiza el pronunciamiento de esa cartera de Estado.



Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación cruceña, Fernando Pacheco, manifestó que la gente “no necesita ser multada para resguardar su vida”, indicando que eso no incidirá en las medidas decretadas ante el embate del coronavirus y, por lo tanto, siguen vigentes las restricciones por estas dos semanas.



Hoy la ciudadanía retomará sus actividades, pero el horario de circulación seguirá restringido desde las 20:00 hasta las 5:00.



“Recorriendo las calles hemos visto a la ciudad paralizada”, insistió Pacheco, que apeló a la conciencia de la gente que no necesita represalias para acatar las restricciones. “El tema de que haya o no multas no repercutirá en la conciencia del ciudadano porque se trata de precautelar la vida. Las medidas que tome o no el nivel central no inciden, porque aquí nosotros nos vamos a cuidar entre todos”, agregó.



El alcalde de la ciudad, Jhonny Fernández, destacó que entre el 96% y 97% de la población acató el encapsulamiento” y espera que “esta medida ayude bajar la curva de contagio”. Agregó que si esto sucede hasta la próxima semana se puede pensar en flexibilizar las restricciones. “Esto nos da una pauta que la gente está acompañando las medidas porque sabe lo que es poner en peligro la salud de la familia”, manifestó.



El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Jiménez, también calificó de satisfactoria la cuarentena. Dijo que las brigadas del municipio tienen la instructiva de hacer vigilancia permanente en la ciudad. Recordó que sigue vigente el decreto municipal 03/2021 que dispone ley seca y restricción en la circulación los domingos 23 y 30 de mayo; y entre las 20:00 y 5:00, de lunes a sábado, por lo que el municipio continuará con los operativos de control.



Por incumplir la cuarentena rígida más de un centenar de locales fueron cerrados y sancionados, según el informe de la Alcaldía.



El Comité Pro Santa Cruz emitió un comunicado, señalando que las medidas que se tomen en conjunto no tendrán efecto ni resultados si el Gobierno no acompaña las mismas, “por lo que lamenta profundamente que el Gobierno no priorice la vida y la salud de población, ordenando a la Policía nacional no acatar ni acompañar las sanciones restrictivas de los gobiernos regionales”.



“Sin el apoyo de las fuerzas del orden, los esfuerzos que realicemos en unidad serán nulos. Entendemos la situación económica de la mayoría de las familias, pero estamos en un momento crítico; nuestro sistema de salud ya está colapsado y desbordado, sin equipamiento, insumos ni recursos humanos suficientes”, reza el comunicado del Comité.



Finalmente, la entidad afirma que es tiempo de despojarse de colores políticos y trabajar por la vida de la población.



Descenso en junio



Si la gente sigue respondiendo conscientemente a las medidas de restricción, se prevé que entre la primera y la segunda semana de junio la curva epidemiológica empiece a descender, dijo el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación.



Agregó que si “no se hubieran extremado las medidas restrictivas para la primera quincena de junio se esperaba superar los 1.500 o 2.000 casos por día y alcanzar las 50 o 60 muertes por día”.



Con el endurecimiento de las restricciones se espera cortar la transmisión del virus y que ya no se sobrepasen los 1.000 casos diarios, como ha venido sucediendo la última semana, y que más bien, entre la primera y segunda semana de junio se empiece a notar una ralentización de la velocidad del contagio que haga bajar la curva epidemiológica.



Balance positivo



Salvo por algunos incidentes aislados de algunos negocios abiertos en zonas alejadas de la ciudad, la población en general acató ayer la cuarentena rígida. Las calles permanecieron vacías y solo observó circulando vehículos de emergencia y uno que otro motorizado que llevaba pacientes o familiares en busca de hospitales. La Policía estuvo desplegada en distintos puntos de la ciudad, haciendo controles.



Ministerio de salud amplía vacunación a maestros



El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, anunció que desde hoy se vacunará a todos los maestros contra el coronavirus.



“Muchos maestros están cumpliendo su noble función educativa en cada uno de los lugares donde no tenemos un acceso adecuado a internet, en reconocimiento de este trabajo se determinó ampliar la vacunación para todos los maestros y maestras del país, en especial para aquellos que están cumpliendo las funciones de dar clases presenciales y semipresenciales”, señaló la autoridad sanitaria.



Auza dijo que es preocupante que muchos maestros estén cayendo por la enfermedad y pidió “tomar los recaudos necesarios para llevar adelante esta actividad orientada a cuidar la salud de los educadores”. Hasta la fecha 245 maestros fallecieron por Covid-19.



Por otro lado, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, exhortó a unir esfuerzos y cumplir las medidas de bioseguridad y de orden, priorizando el bien, la salud y la vida.

Gualberti celebró misa en la catedral cruceña, sin la presencia de fieles, en cumplimiento a la cuarentena rígida.

​







LEA TAMBIÉN SANTA CRUZ Se agotan los medicamentos para pacientes de terapia en centros hospitalarios Los hospitales están desabastecidos de sedantes que se utilizan para pacientes con Covid-19. En las farmacias cuesta encontrarlos y el precio se triplicó. Los pacientes peregrinan por varias boticas en busca de completar sus recetas